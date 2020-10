Gezondheid De nieuwe coronamaatregelen

Pretparken moeten de deuren sluiten, publiek is niet meer toegestaan bij competitiesporten en ook voor de jeugdbewegingen is het gedaan met binnenspelen voor kinderen ouder dan 12. En het blijft niet bij deze voorbeelden, een hele reeks nieuwe maatregelen zijn vanochtend op een persconferentie aangekondigd door premier Alexander De Croo. De premier gaf bij de beperking ook een bemoedigende boodschap. We zijn een ploeg, zei hij. Een ploeg van 11 miljoen mensen en samen moeten we het coronavirus verslaan.