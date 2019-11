Gaan we het nog meemaken? Het moet zowat de meest gestelde vraag zijn op de nieuwe Ringdagen. Vandaag en morgen kunnen Antwerpenaren in de gerenoveerde Handelsbeurs in Antwerpen alles te weten komen over de Oosterweelverbinding en de leefbaarheidsprojecten rond de ring. Veel bezoekers zijn onder de indruk van de plannen, maar beseffen ook dat het een werk van lange adem is.