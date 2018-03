De Open Deur viert de Week van de Vrijwilliger met nieuwe opleidingen

Vorige zaterdag is de Week van de Vrijwilliger van start gegaan. In België kiezen jaarlijks meer dan 1,8 miljoen burgers ervoor zich in te zetten voor een vzw. Om deze vrijwilligers te bedanken voor hun inspanningen, plaatsen hun verenigingen hen deze week van 3 tot 11 maart eens extra in het zonnetje.

Ook de Antwerpse vzw De Open Deur staat in deze periode stil bij het belang van hun enthousiaste en bekwame medewerkers en bij het nobele werk dat zij verrichten. De goede werking van dit luisterhuis berust namelijk op een sterk team vrijwilligers, met zorg geselecteerd en opgeleid. Daarom start de vzw in de Week van de Vrijwilliger met een nieuwe reeks opleidingen.

Op vijf zaterdagen leren acht nieuwelingen de kunst van het luisteren. Bert, een vaste waarde in de stuurgroep en het vrijwilligersteam, wil hierover kwijt: “Echt luisteren is moeilijk. Steeds minder mensen kunnen het, hoewel gehoord worden juist zo belangrijk is voor je geestelijke gezondheid.

Na deze training zullen de vrijwilligers in spe, onder begeleiding van een mentor, aan de slag gaan bij De Open Deur. Maar daar houdt de training niet op: elke twee maanden biedt de vzw een bijscholing aan. De andere maanden wordt de medewerkers tijdens een intervisie in deelgroepjes de gelegenheid geboden om hun eigen hart te luchten en elkaar steun te bieden.

De vrijwilligers geven de bezoekers een plaats om hun kleine of grote zorgen op tafel te leggen, zonder oordeel, maar zelf krijgen deze geoefende luisteraars er ook veel voor terug. Zo bevestigt Bert: “Je komt zo veel tegen in gesprekken, soms ook dingen die je zelf hebt meegemaakt. De bezoekers houden je een spiegel voor, maar daar groei je van, als vrijwilliger én als persoon.”

Voor mensen die zich willen inzetten voor de geestelijke gezondheidszorgverlening in het Antwerpse, biedt De Open Deur volop mogelijkheden. Informatie over de opleidingen staat op de website van De Open Deur.