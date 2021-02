Het zijn drukke dagen bij het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Kapellen. De oorzaak is de vrieskou, die maakt slachtoffers. Groot of klein, de dieren zijn vaak niet gewapend tegen deze temperaturen. En daar komt nog een ander gevaar bij, het glas in ramen en deuren. Vogels gaan halsoverkop op zoek gaan naar een schuilplaats of warme plek en dan gebeuren er soms ongelukjes.