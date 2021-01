Een opvallend verhaal dan. Want begrafenisondernemer Gabriël uit Wilrijk verkoopt via Facebook een originele tekening van de Nederlandse artiest Herman Brood. Gabriël kreeg al een aantal aanbiedingen, maar twijfelt toch nog wel of ie de tekening van de hand zal doen. Want het verhaal dat erbij hoort, spreekt toch wel tot de verbeelding. Een Nederlandse taxichauffeur kreeg de tekening van Brood om z'n taxirit te betalen.