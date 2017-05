De parade met 1000 Antwerpenaren

De Antwerpse hotelsector is géén voorstander van een uitstel van de Leienwerken. Want in de zomer komen er net veel toeristen. De hotels zijn overigens wel bevreesd dat die weg zullen blijven, als Antwerpen door de Leienknip in een verkeerschaos verandert. Of zelfs als de stad alleen maar negatief in beeld komt. Er moet daarom ook in onze buurlanden de duidelijke boodschap meegegeven worden dat Antwerpen bereikbaar blijft, mits gebruik van het juiste vervoer.