De Passiehoeve redt dieren in nood: "Bezoekers kunnen hier slapen tussen de struisvogels"

Dieren in nood kunnen voortaan terecht in reddingsboerderij De Passiehoeve in Nieuwmoer, een deelgemeente van Kalmthout. Wendy Adriaens vangt er verwaarloosde of mishandelde dieren op die elders geen plekje meer hebben. Ze begon haar dierenopvang enkele jaren geleden al in Wuustwezel onder de naam Koch’s Hoeve, maar de locatie werd te klein. In De Passiehoeve is nu plaats voor veel meer dieren en zullen op termijn ook kookworkshops, geitenwandelingen en overnachtingen tussen de beestjes georganiseerd worden