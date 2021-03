In Wommelgem kan je niet vertrouwen op de kerk om te weten hoe laat het is. Het is een oud zeer in de gemeente. De klok in de toren van de Petrus- en Pauluskerk loopt nooit juist. Vrijdag klom een technicus nog naar boven om het uurwerk juist te zetten, maar vandaag loopt ze alweer een kwartier voor. De inwoners van Wommelgem zien er de humor wel van in.