"De politie gaat niet aan alle deuren aanbellen in de eindejaarsperiode"

De regel dat met vier personen buiten kan worden afgesproken, blijft ook in de eindejaarsperiode gelden. "Maar als dat betekent dat je eerst langs binnenruimtes moet, kan het niet", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) daarover zaterdag in De Ochtend op Radio 1.

"Het klopt dat je nog met vier mensen kan afspreken, als het buiten kan gebeuren", aldus Verlinden. Daarvoor is dus een aparte toegang naar de tuin nodig. "Ik begrijp uiteraard ook dat niet iedereen het geluk heeft om een tuin of terras te hebben dat voldoende ruim is om dat soort samenkomsten te laten plaatsvinden, want het is natuurlijk zo dat je nog altijd de social distancing moet respecteren. Dat zal dus niet voor iedereen kunnen."

De minister benadrukte ook dat de politie de controles op lockdownfeestjes zal voortzetten. "Er zijn al een aantal van die feestjes gecontroleerd. Wanneer er inderdaad vastgesteld wordt dat er heel veel lawaai is of dat er een hele groep mensen samen aanwezig is in een kleine ruimte, zal de politie kunnen ingrijpen", aldus de minister.

Ze nuanceerde weliswaar ook: "het is zeker niet zo dat de politie in de eindejaarsperiode systematisch gaat aanbellen aan alle deuren."

Vrijdag besliste het overlegcomité dat kerst en eindejaar in beperkte kring zullen moeten worden gevierd. Voor alleenstaanden is er wel een uitzondering. Zij kunnen enkel op kerstavond en Kerstmis hun twee vaste contactpersonen tegelijk uitnodigen.

