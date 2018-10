De politie is op zoek naar een man die op verschillende plaatsen betaald heeft met vals geld

De politie is op zoek naar een man die op verschillende plaatsen heeft betaald met vals geld.

Sinds ongeveer een jaar betaalt een man op verschillende plaatsen met valse Euro-biljetten.

Uit het onderzoek blijkt dat deze dader op dezelfde wijze te werk ging in Antwerpen, Brussel, Waregem, Bergen, Waterloo, Roeselare en Tielt.

De dader is tussen de 25 à 30 jaar oud en ongeveer 1.m80 lang. Hij is mager en van mediterraanse origine. Hij heeft donker licht golvend haar dat naar links is gekamd en aan de zijkanten opgeschoren. Hij heeft een verzorgde baard van enkele dagen.

Op het ogenblik van de feiten in Bergen en Waterloo droeg de dader een blauwe jeans en een lichtkleurig hemd, witte sportschoenen en een zwarte jas met kap.

Wie meer info heeft kan terecht in elk politiekantoor of op nummer 0800/30 300.