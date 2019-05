De Quaeye Werelt in het Rivierenhof

Ridders, handelaars en ambachtslieden slaan op 1 en 2 juni hun tenten op aan het kasteel Sterckshof in het Rivierenhof tijdens ‘De Quaeye Werelt’. Maak kennis met het leven in een middeleeuws kampement zoals in het jaar 1477.

De Quaeye Werelt probeert deze historisch belangrijke periode zo waarheidsgetrouw mogelijk na te leven. Dit spektakel is uitgegroeid tot een groots internationaal gebeuren in de Benelux. U ziet er ambachtslieden zoals kleermakers, smeden, wapenmakers, houtbewerkers en wevers aan het werk. Handelaars brengen hun waren aan de man. Elk onderdeel van het dagelijks leven in de middeleeuwen wordt hier voorgesteld.