De Reuzenloop gaat virtueel en door heel Europa

We lopen dit jaar niet door de Peperbuskerk zoals bij andere edities van de Reuzenloop. We laten onze vertrouwde en geliefde stad achter en trekken de wijde wereld in. Zo kunnen allemaal toch een beetje op reis. Vanuit Borgerhout trekken we via Borsbeek, Boechout en Bonheiden naar de Borinage en joggen zo de grens over. Onze eerste officiële tussenstop is het Franse Bordeaux.

Samen met de Borgerhoutse Reuzekes gaan we bij elke tussenstop op citytrip. Dat is meteen een boeiende aardrijkskundeles voor het hele gezin. Net als de lopers maken de Reuzekes leuke foto's van zichzelf op elke tussenstop. Na elke stop maken we de volgende locatie bekend, we zullen alvast een groot stuk van Europa kunnen bezichtigen.

(bericht: Stad Antwerpen - district Borgerhout foto : Victoriano Moreno)