Deurne is opnieuw opgeschrikt door een aanslag. Op dezelfde plaats waar twee nachten geleden een granaat ontplofte, is nu geschoten met een machinegeweer. De granaat maandagnacht kwam terecht tegen een leegstaande apotheek. Maar dat leek al snel een vergissing. Het huis ernaast was mogelijk toen al het doelwit en dat is nu dus beschoten. Het pand is eigendom van een familie die gelinkt wordt aan het drugsmilieu. Het is nu al het vijfde gewelddadige incident op vier dagen tijd in Antwerpen.