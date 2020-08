De Roma houdt deuren rest van het jaar dicht 'om te overleven op lange termijn'

Concertzaal en volksschouwburg De Roma in Borgerhout heeft beslist om voor de rest van het jaar de deuren gesloten te houden en dus alle nog geplande evenementen dit najaar uit te stellen of te annuleren. 'Dit is onze enige kans om deze crisis op langere termijn te overleven', zegt algemeen coördinator Danielle Dierckx in een open brief. 'We kijken nu hoopvol uit naar een heropening begin januari 2021.' Café-restaurant AMOR blijft wel open.

Volgens Dierckx kan De Roma niet op een rendabele manier evenementen organiseren binnen de huidige coronamaatregelen. 'De huidige toegestane capaciteit voor culturele evenementen is voor een concertzaal als De Roma, gebouwd op 1.900 mensen, te laag om van te kunnen leven', zegt ze. 'De tweede coronagolf hypothekeert onze geplande heropening in september. Elk vooruitzicht op een serieuze verhoging van de toegestane capaciteit ontbreekt. Ons publiek krijgt te weinig zekerheid dat concerten effectief kunnen doorgaan. Ons engagement naar artiesten is te onzeker.'

Dat er meteen een beslissing wordt genomen voor de rest van het jaar, is volgens Dierckx omdat ook concerten plannen, promoten en weer afgelasten 'een intensieve en dure zaak' is. 'We zullen de tussentijd gebruiken om bijkomende steun te zoeken voor de geleden schade en voor de lagere inkomsten die 2021 nog met zich mee zullen brengen', stelt ze. 'Openen voor een volle capaciteit van 1.900 mensen is voorlopig niet in zicht, dus we zoeken naar alternatieve financiering om met minder tickethouders ons programma toch weer tot leven te wekken in 2021. Aan onze 470 vrijwilligers vragen we nog meer geduld dan dat ze al vele maanden hadden. We hopen dat ze er in januari één voor één terug zullen staan.'