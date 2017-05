De Roma krijgt nieuw algemeen coördinator

Op 1 juli 2018 vertrekt Paul Schyvens, initiatiefnemer en huidige coördinator van De Roma. De Raad van Bestuur oordeelt dat Danielle Dierckx het best aan het profiel en de verwachtingen van een nieuwe algemeen coördinator beantwoordt.



Danielle Dierckx, 43 jaar, woont in Borgerhout en is Doctor in de Sociale Wetenschappen.

Sinds 2000 heeft ze een sterke reputatie opgebouwd in het leiden van (internationaal) sociaal en stedelijk onderzoek bij Centrum OASeS aan de Universiteit Antwerpen. Ze doceert er ook in de Master Sociaal Werk. Voordien werkte ze bij Recht-Op vzw in Antwerpen (Dam, Kiel en Borgerhout) en deed er vormingswerk en beleidsbeïnvloeding met gezinnen in armoede.

Er werd gezocht naar een verantwoordelijke die de continuïteit verzekert met een vernieuwende alertheid. De Roma wil een ontmoetingsplaats voor velen zijn waar creatieve en culturele kwaliteit hand in hand gaan met laagdrempeligheid en waar maatschappelijke verontwaardiging een leidraad is om bij te dragen aan sociale rechtvaardigheid. De algemeen coördinator dient samen met 400 vrijwilligers, 24 professionele medewerkers en een geëngageerd bestuur die opdracht ter harte te nemen.



Dat een sociaal bewogen academica de algemene coördinatie van de volksschouwburg opneemt is een bewuste keuze van haar en van De Roma. Haar organisatorische en maatschappelijke deskundigheid passen goed bij waar De Roma nu voor staat: de continuïteit van een bloeiende schouwburg verzekeren en tegelijk nieuwe wegen verkennen om de aansluiting bij de uitdagingen van de stad versterken. Als Algemeen Coördinator werkt Danielle zij aan zij met het huidige team dat mee garant staat voor een kwaliteitsvolle organisatie.

Met de keuze voor een vrouw als eindverantwoordelijke doorbreekt De Roma ook een te masculiene eentonigheid in het culturele landschap.

Danielle Dierckx zal op 1 december 2017 in dienst treden. Paul Schyvens blijft algemeen coördinator tot hij op 1 juli 2018 door haar wordt opgevolgd.

