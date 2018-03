De Roma neemt gloednieuw bioscoopscherm in gebruik

De Roma heeft een gloednieuw, groot bioscoopscherm geïnstalleerd. Het scherm is 12 meter breed. Dat is 4 meter breder dan het vorige scherm. Naast het nieuwe scherm investeerde De Roma ook in een nieuwe projector, waardoor de beeldkwaliteit nog verbetert. Door de investering kunnen er vanaf nu ook meer filmliefhebbers in De Roma terecht.

Het nieuwe doek werd dinsdag voor het eerst getest tijdens de voorstelling van Le Fidèle. Het scherm hangt ter hoogte van het podium, niet langer in het midden van de zaal. Het publiek zit op het balkon dat in 2015 volledig werd vernieuwd, onder meer met comfortabele stoelen. Dankzij het nieuwe scherm kunnen er bij drukke filmvoorstellingen ook extra plaatsen worden gecreëerd beneden in de zaal.

Het filmaanbod in De Roma is bijzonder divers, met een mix van bekroonde arthousefilms, documentaires en films voor een breed publiek. De komende weken kunnen filmliefhebbers er onder meer genieten van Paddington 2, Loveless, Het Tweede Gelaat en het filmfestival Banff dat een selectie brengt van de meest spectaculaire avonturenfilms.

Foto: cinemaroma.be