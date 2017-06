De Roma ontvangt zondag 100.000ste bezoeker

Zondag 11 juni ontvangt De Roma de 100 000ste bezoeker van 2017. Dat zal gebeuren voor het optreden van Wyclef Jean.

In 2016 ontving De Roma de 100.000ste bezoeker een week later, op 16 juni. En dat is goed nieuws: opnieuw vindt vóór de zomer een recordaantal bezoekers zijn weg naar De Roma. De prognose is dat eind dit jaar het record van 188.925 bezoekers verbroken zal worden.



Om onze bezoekers in de toekomst nog beter te ontvangen, worden er tijdens de zomervakantie renovatiewerken uitgevoerd. Op verschillende plaatsen komen er akoestische panelen en doeken. Bovendien wordt de volledige geluidsinstallatie vervangen. Ook krijgen de parketvloeren van het balkon en de damestoiletten een onderhoudsbeurt.

De 100.000ste bezoeker wordt verwacht tussen 20u en 20u30.