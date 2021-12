Nieuws De Roma opent kerstcafé in mineur: "Dit weegt zo hard op iedereen"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Goedeavond welkom, De cultuursector is bijzonder ongelukkig met de maatregelen die het overlegcomité gisteren heeft genomen. Theaters, bioscopen en concertzalen moeten de deuren sluiten vanaf zondag. Acteur Stany Crets roept op om komende zondag op het Muntplein in Brussel te gaan protesteren tegen de plannen. De Roma in Borgerhout heeft vandaag en morgen nog een portie warmte en gezelligheid op het programma staan, maar het is weinig verrassend een Kerstfeest in mineur.