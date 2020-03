De Roma schrapt alle activiteiten tot eind maart

Concertzaal De Roma schrapt alle geplande concerten en evenementen tot eind maart. In totaal gaat het om 27 publieke activiteiten. “Wij kunnen niet langer wachten op een algemeen verbod van de overheid en nemen onze verantwoordelijkheid in het belang van de volksgezondheid”, zegt algemeen coördinator Danielle Dierckx.



Eerder nam De Roma al de beslissing om alle activiteiten met meer dan 1.000 personen uit te stellen. Die beslissing wordt nu doorgetrokken voor alle activiteiten zonder meer. “Als concertorganisator nemen wij onze verantwoordelijkheid en gaan we in op de vraag van verschillende wetenschappers om geen evenementen te organiseren waar mensen dicht op elkaar zitten of waar mensen van verschillende generaties samenkomen”, aldus Dierckx. “Aan die vraag kunnen wij als concertzaal en volksschouwburg met een brede programmatie niet tegemoet komen. Wij vinden het daarom niet langer verantwoord om deze activiteiten te laten doorgaan.”



De Roma vraagt met aandrang dat de overheid zelf haar verantwoordelijkheid neemt en een bindend algemeen verbod op alle evenementen uitvaardigt. “Op dit moment heerst er veel onduidelijkheid en is er een juridisch vacuüm”, zegt Dierckx. “Zolang er geen officieel verbod is, blijft er ruimte voor interpretatie en zullen er evenementen blijven plaatsvinden. Wij vinden dit niet langer verantwoord. Bovendien kunnen wij ons zonder een officieel verbod niet beroepen op overmacht om concerten af te gelasten en zijn de financiële gevolgen niet te overzien."

Voor de concerten en evenementen die deze maand worden afgelast wordt een nieuwe datum gezocht. Alle tickethouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht via mail. Mensen met vragen over het concert waarvoor ze een ticket hebben gekocht, kunnen terecht op de website www.deroma.be voor de meest recente informatie.



Overzicht concerten en activiteiten:

12 maart Slongs: uitgesteld naar vrijdag 11 september

15 maart Die Verdammte Spielerei: uitgesteld naar zondag 21 juni (15u)

19 maart The Slow Show: nog geen nieuwe datum bekend

20 en 21 maart Clouseau: uitgesteld naar vrijdag 18 en zaterdag 19 september

22 maart Stefano Bollani: uitgesteld naar woensdag 24 juni

24 maart The Dead South: nog geen nieuwe datum

26 maart Vito: nog geen nieuwe datum

27 maart Seasick Steve: nog geen nieuwe datum

29 maart I Muvrini: nog geen nieuwe datum

31 maart Zuidcafé: nog geen nieuwe datum



Alle geplande films, schoolfilms en rondleidingen voor de maand maart worden geannuleerd. Ook de T-dansant van 25 maart wordt geannuleerd