De Roma zal dit jaar niet meer de deuren openen. De bekende volksschouwburg aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout schrapt heel haar najaarsprogramma. Een moeilijke beslissing. Maar die is nodig om financieel te overleven, zo stellen de uitbaters. Het is een harde klap voor wie van cultuur houdt, ook voor de 470 vrijwilligers die De Roma mee draaiende houden.