De Roma wil 100.000 euro inzamelen voor renovatie van foyer

Volksschouwburg De Roma wil een volgende fase ingaan van haar jarenlange renovatieproject en start daarom een fondsenwerving. Om de foyer te vernieuwen is naar schatting 100.000 euro nodig. Wie 100 euro of meer stort, wordt uitgenodigd op de opening van de nieuwe foyer en krijgt een exclusieve uitvergrote foto van De Roma.

De Roma is een 90 jaar oude feest- en cinemazaal die in de jaren 80 gesloten werd en in verval raakte, maar twintig jaar later door een groep vrijwilligers onder leiding van bezieler Paul Schyvens weer toegankelijk werd gemaakt. Het gebouw werd in 2002 ook beschermd als monument. Sinds de heropening vonden er al verschillende kleine en grotere renovatiewerken plaats, zowel om het in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen als om het te moderniseren met respect voor het erfgoedstatuut. Nu is dus de foyer aan de beurt.

"Met de installatie van een lift kunnen we mensen die moeilijk te been zijn makkelijk tot op het balkon laten geraken en laten genieten van een fijn concert", zegt algemeen coördinator Danielle Dierckx. "En met een nieuwe bar zorgen we ervoor dat onze vele vrijwilligers onze bezoekers nog beter kunnen bedienen."

De Roma zoekt duizend mensen die elk 100 euro willen storten. "Onze oude cinema- en variétézaal werd door talloze vrijwilligers met de blote handen van de ondergang gered", zegt Dierckx. "Vandaag zetten 450 vrijwilligers zich in voor het dagelijkse reilen en zeilen. Het publiek draagt ons een warm hart toe. Ik ben ervan overtuigd dat vele mensen ook mee hun schouders willen zetten onder dit nieuwe project."

Alle informatie over het project staat op www.deroma.be/indelift. Als de fondsenwerving lukt, vinden de werken plaats in de zomer van 2019.

(Bron en foto : © Belga)