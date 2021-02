De Roma zet Belgische muzikanten in de kijker

Concertzaal De Roma zet tijdens de Week van de Belgische Muziek de rijkdom van de Belgische muziek in de kijker. Van 8 tot 14 februari wordt de inkomhal voor de gelegenheid ingericht als een tijdelijke Hall of Fame en gaat De Roma via haar publiek op zoek naar de meest legendarische show van Belgische bodem die er sinds de heropening van de iconische zaal in 2003 heeft plaatsgevonden. De Roma blikt ook vooruit naar dé Belgische muzikale sterren van morgen.

“Het is ongelooflijk welke muzikale rijkdom ons kleine landje voortbrengt”, legt algemeen coördinator van De Roma Danielle Dierckx uit. “Daar zijn wij met De Roma de voorbije twee decennia bevoorrechte getuige van geweest. Sinds 2003 stonden er talloze groepen of singer-songwriters van Belgische bodem op ons podium. Van dEUS tot Gorki, van Guido Belcanto tot Geike, van Trixie Whitley tot Tamino, van Bart Peeters tot Soulsister … stuk voor stuk zorgden ze voor onvergetelijke momenten waar we nu, meer dan ooit, watertandend op terug kijken.” In de inkomhal blikt De Roma van 8 tot 14 februari terug op al die mooie namen met een tijdelijke Hall of Fame en een overzicht van oude affiches.

Memorabele show van eigen bodem

Wat was volgens het publiek nu de meest memorabele show van eigen bodem in De Roma? “Op die vraag willen we een antwoord krijgen”, aldus Dierckx. “Via onze sociale mediakanalen kunnen mensen suggesties doen en tijdens de Week van de Belgische Muziek lichten we er enkele opvallende shows uit. Raymond die omringd door ‘zijn meisjes’ de ziel uit zijn lijf zingt op zijn verjaardag? De jonge Coely die een uitverkochte De Roma muisstil krijgt en voor een feeëriek lichtspektakel zorgt? Brihang die nog voor zijn grote doorbraak onze foyer plat speelt? Keuze te over.” We blikken ook vooruit naar dé Belgische sterren van morgen, want ons land kent een gigantische rijkdom aan muzikaal talent: IKRAAAN, Lous and the Yakuza, Meskerem Mees, Vito, Krankk … de toekomst van de Belgische muziek oogt bijzonder mooi.”

De actie is meteen ook bedoeld als teaser voor het komende seizoen van De Roma. Dierckx: “We staan te popelen om te heropenen. Van zodra de maatregelen het toelaten, zwaaien de deuren weer open. Onze agenda is één groot feest, met ook tal van Belgische shows waaronder Clouseau, Vive La Fête, Arno, De Mens, Taxiwars en Milow. Het volledige programma is te vinden op www.deroma.be