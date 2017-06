De Savanne van ZOO Antwerpen schittert bij haar eerste verjaardag

De Savanne van ZOO Antwerpen viert haar eerste verjaardag en bruist van bedrijvigheid. Niet alleen de Kaapse buffels voelen zich er helemaal op hun gemak, ook de meer dan 250 vogels zijn in hun nopjes.

Ze nestelen, broeden en vliegen af en aan. Nieuwsgierige kapgier Freddy is zelfs een bekende persoonlijkheid aan het worden. En wist je dat in de kudde Kaapse buffels hengstje Ramses net gisteren 1 jaar is geworden? Hij werd geboren net na de opening van de Savanne, in de gloednieuwe stallen. De Savanne op de ZOOSite kreeg ook de Award voor 'Mooiste Nieuwe Gebied' in de wacht.

(bericht en foto : Zoo Antwerpen)