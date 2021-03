De cijfers blijven intussen slechter worden. Enkel het aantal overlijdens door Corona daalt nog lichtjes. Maar het aantal mensen dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis, neemt fors toe. En het aantal besmettingen stijgt nog sneller. Al wordt er ook wel iets meer getest dan vorige week. Toch stijgt in meer dan de helft van de gemeenten het aantal besmettingen. In Antwerpen kwamen er op twee weken tijd 2315 gevallen bij. Dat zijn er 121 meer dan in de tabel van gisteren. In zestien andere gemeenten is er ook een toename. Soms fors zoals in Boom, Rumst en Ranst. In zeven gemeenten valt er een daling te noteren. Die is het grootst in Brecht en Wijnegem.