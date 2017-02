De Fabriekstraat in Lint ligt er troosteloos bij, vooral als het heeft geregend, is de straat een grote modderpoel. Bedrijven die er gevestigd zijn hebben al herhaaldelijk aan het gemeentebestuur gevraagd om de toestand te verbeteren, tot nu toe zonder resultaat.

De Fabriekstraat heeft intussen de bijnaam 'de schandeweg van Lint' gekregen. Een aantal jaren geleden werden in het begin van de straat parkings aangelegd die veel te klein zijn met als gevolg dat iedereen door diepe plassen te moeten rijden. Ook verderop is de weg in erbarmelijke staat.

Iedere dag komen er tal van fietsers voorbij. Om de plassen en putten te mijden, moeten ze vaak plots uitwijken, wat een gevaarlijke situatie veroorzaakt. De bewoners hopen dat het gemeente kortelings de straat kan heraanleggen.