Sport De Scheldeprijs is dit jaar de "Ronde van Schoten"

Tien plaatselijke rondes in en rond Schoten. Zo zal de Scheldeprijs er dit jaar uitzien, op 14 oktober. De voorbije jaren startte de wielerklassieker in het Nederlandse Terneuzen, maar koersen mag daar momenteel niet. Dus klopte de organisatie af op 10 plaatselijke rondes in Schoten.