De Schorre klaar voor Superprestige

Op 6 december gaat de Superprestige opnieuw door in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. Jammer genoeg kan je dit jaar niet supporteren langs de zijlijn omdat er voor de veiligheid geen publiek toegelaten wordt. Het hele domein wordt afgesloten van 5 december 18 uur tot en met 7 december 8 uur. Meer info op www.deschorre.be.

De organisatie van de cyclocross ligt zoals steeds in de handen van Pro-cycling. Zij zijn op 26 november gestart met de opbouw van het parcours en maken zich klaar voor de eerste ‘Coronaproof’ editie van de Superprestige De Schorre. Gedeputeerde Jan De Haes is tevreden met het opzet: “Op de provinciale recreatiedomeinen kan je fietsen en wandelen in een groene omgeving, maar ze bieden daarbij ook een uitdagend, inspirerend, uniek en actief aanbod. De Superprestige is zeker uitdagend en we zijn erg tevreden dat De Schorre alles in het werk heeft gesteld om deze wedstrijd ook zonder publiek te kunnen laten doorgaan.”

"Als gemeente die verrassend hartig is, maar ook verrassend bruisend steunen we graag evenementen zoals dit. De beleving in Boom is voor ons enorm belangrijk, op alle vlak", zegt burgemeester Jeroen Baert. "Zeker in een jaar als dit moeten we dus mee als lokale overheid voorkomen dat zulke topsportevenementen van de kalender zouden verdwijnen. Het is daarom dat het lokaal bestuur mee in het verhaal is gestapt; niet toevallig deels op het terrein waar een van de grootste evenementen ter wereld plaatsvindt met Tomorrowland. We zullen in elk geval dit weekend voor de televisie zitten."

Dit jaar wordt de cross voor het zesde jaar op rij georganiseerd: de eerste 2 jaren was dit onder de naam ‘Niels Albert Cross’, de laatste 4 jaren onder de ‘Superprestige De Schorre’.

Beperkte toegang De Schorre

Vanaf 26 november tot en met 8 december is Zone Deltaweide beperkt toegankelijk: geen parapente of deltavliegen, geen mountainbikeparcours en hinkelpad. De liggende trollen op de Deltaweide zijn beperkt toegankelijk. Van 5 december 18 uur tot en met 7 december 8 uur is De Schorre volledig afgesloten. Ook het onthaal is volledig gesloten (ook telefonisch en via mail). Je kan die periode dus niet komen wandelen, spelen of fietsen op het domein. De hondenweide blijft toegankelijk, maar in deze periode enkel langs de zijde Sint Kathelijnestraat.

(foto Peter De Coninck - Provincie Antwerpen)