De Shopo Evenementenhal failliet verklaard

Houd uw hond aan de leiband. Het is een oproep van het opvangcentrum voor wilde dieren in Kapellen. Daar kregen ze de afgelopen twee weken maar liefst 11 reeën binnen die door loslopende honden zijn doodgebeten. Reegeiten werpen hun jongen gewoonlijk in deze periode. En dus zijn er veel hoogzwangere reeën die geen schijn van kans maken tegen loslopende honden.