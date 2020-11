Human Interest De snor van Sjoert

Het is jullie misschien al opgevallen dat mijn collega-anker Sjoert De Cremer sinds vorige week een snor heeft. En dat zal zo blijven de komende 3 weken. De nieuwe snit is geen modegrill of trend die hij eens wilde uitproberen,.. neen, er ligt een heel specifieke motivatie aan de basis. en daar heeft de maand november alles mee te maken.