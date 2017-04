De Speelbabbel Malle grijpt goud

Na enkele weken van intensieve stemrondes en vol spanning aftellen naar de uitslag, vond gisteren de uitreiking van de Gouden Kinderschoen plaats. En jawel, Malle mocht de trofee mee naar huis nemen voor beste initiatief in de categorie ‘ouder’.

De gemeente Malle zette alles op alles om de Gouden Kinderschoen in de wacht te slepen. Samen met twee andere projecten werd De Speelbabbel enkele weken geleden genomineerd voor de Gouden Kinderschoen in de categorie ‘ouder’. Na enkele weken van intensief stemmen sprokkelen, was het gisteren zover. Danny Delsemme en Wendy Verheyen ontvingen met veel trots de Gouden Kinderschoen uit handen van minister Jo Vandeurzen.

De Speelbabbel

De Speelbabbel Malle werd opgericht in april 2012 en is een initiatief dat ouders van jonge kinderen bij elkaar brengt, op een zeer laagdrempelige manier. Net dat aspect zorgde ervoor dat De Speelbabbel de Gouden Kinderschoen in de wacht kon slepen. Zowel ouders, grootouders als kinderen zijn elke week opnieuw welkom bij De Speelbabbel. Daar krijgen ze een antwoord op hun opvoedingsvragen, kunnen de kinderen samen spelen en hebben de ouders en grootouders de kans met elkaar te babbelen. ‘Graag bedanken we onze vrijwilligers en alle ouders en grootouders die al eens naar De Speelbabbel afzakken. Zonder hun vertrouwen zou er immers geen Speelbabbel zijn’, vertelt Danny Delsemme, coördinator van het Huis van het Kind Malle.

Bovendien zet dit initiatief in op zowel kansrijke als kansarme ouders, want leren van elkaar staat centraal bij De Speelbabbel. ‘De Speelbabbel ver- of beoordeelt niet, heeft respect voor elke opvoedingsstijl en werkt vraaggericht. Deze drie kernwaarden maken de werking niet alleen uniek, maar ook succesvol’, stelt Wendy Verheyen, coördinator Welzijn en Leven bij de gemeente Malle.

Speelbabbelviering

De Speelbabbel kon zich geen beter geschenk wensen voor zijn vijfde verjaardag dan deze welverdiende Gouden Kinderschoen. Op 18 mei viert De Speelbabbel zijn verjaardag met alle ouders en grootouders die er van het prille begin bij waren. Tijdens deze speciale Speelbabbelviering zal de Gouden Kinderschoen een vaste stek krijgen.