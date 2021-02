De Stad vraagt uw mening over de gevoerde communicatie rond de werken van de Noorderlijn

Vanavond, vrijdag 19 februari, stelt de aannemer van de Noorderlijn het kruispunt van de Van Ertbornstraat en de Franklin Rooseveltplaats opnieuw open voor verkeer. De heraanleg van de Franklin Rooseveltplaats is hiermee voltooid. Deze werken vormden het sluitstuk van de werken aan de Noorderlijn.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de realisatie van de Noorderlijn. Bewoners en bezoekers kunnen nu genieten van onder meer een nieuw Operaplein en een vernieuwd premetrostation Opera met een ondergrondse autotunnel en (fiets-)parking. Daarnaast werd ook werk gemaakt van de heraanleg van verschillende kruispunten, een nieuwe Noorderlaan en een vernieuwd Eilandje én verschillende nieuwe tramlijnen. “De Rooseveltplaats en het Operaplein zijn de afgelopen jaren als multimodale verkeersknooppunten klaargemaakt voor de toekomst”, aldus schepen voor mobiliteit Koen Kennis.

Het werk van de archeologen aan de Kipdorpbrug bekoorde heel wat Antwerpenaren. De archeologiedagen en open wervendagen konden stuk voor stuk op massale belangstelling rekenen. De integratie van de 16de-eeuwse Kipdorpbrug in de autotunnels en de nieuwe trambrug vormen een nieuwe blikvanger in het hart van de stad.

“Het heeft (letterlijk) veel voeten in de aarde gehad, maar vandaag kunnen we terugblikken op een meer dan geslaagd resultaat. Ik wil de bewoners en handelaren rond de werf erg bedanken voor hun begrip, steun en geduld de afgelopen jaren”, zegt schepen Koen Kennis.

De stad is ook benieuwd naar de perceptie van de gevoerde communicatie rond de werken. Daarom zette ze een enquête op waarin gepeild wordt naar de communicatiebehoeften rond werken. Hieruit wil ze leren voor toekomstige grote bouwprojecten in de stad. “We willen vooral weten wat de Antwerpenaren goed en minder goed vonden. Werken zijn moeilijk voor de omwonenden maar we moeten er wel door, willen we als stad vooruit gaan. En liefst in goede verstandhouding met diegenen die er elke dag de gevolgen van ondervinden”, besluit schepen Kennis.

De enquête kan worden ingevuld via de volgende link: https://noorderlijn.be/nieuws/enquete-noorderlijn.