"De Stank is niet te harden om nog maar te zwijgen over de beesten"

Meer dan 50 vuilniszakken zomaar gedumpt op straat. In de brandende zon. Dat brengt een hoop stank en ongedierte met zich mee. De buurtbewoners van de Constant de Jongstraat in Merksem zijn niet te spreken over de situatie. Volgens hen zijn het tijdelijke arbeiders die sluik-storten. Die huren hun appartementen en zouden het niet zo nauw nemen met de regels. De omwonenden achten de huisbaas verantwoordelijk voor het stort.