De Strangers: "De mooiste prijs die we ooit kregen"

De Antwerpse muziekgroep De Strangers heeft gisteren de 'Prijs voor de Vrijheid' gekregen van denktank Libera uit handen van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij prees de 'ambassadeurs van Antwerpen' voor het bezingen van het vrije woord, waarbij ze taboes nooit uit de weg zijn gegaan en het hart altijd op de tong hadden. "Ze hielden ons een spiegel voor en bezongen de goede én kwade kanten van onze maatschappij", aldus De Wever.

De Strangers begonnen in 1952. Ze zongen eerst in het Standaardnederlands, maar kenden pas succes toen ze overschakelden op het Antwerpse dialect. De groep schreef eigen humoristische teksten op de melodieën van bekende hits, zoals 'Bij de Rijkswacht' ('In The Navy'), 'Oh mijnen blauwe geschelpte' ('Paloma Blanca') en 'Schele Vanderlinden' (Gigi L'Amoroso').

"Met 'Antwaarpe' hebben ze onze stad ook haar officieuze volkslied gegeven, wat geen enkele sinjoor onberoerd laat. De Strangers zijn Antwerps erfgoed, ze zitten in ons DNA. Ze vertolken als geen ander de volksgeest", zei burgemeester De Wever.

Ze schreven ook maatschappijkritische liedjes, zoals 'De Gastarbeider', 'De Zieke-Kas', 'Waar gaade met mijn geld naartoe?' en 'Vivan de Vakbond. "Tijdloos, maar ook tijdloos confronterend. Politieke correctheid en De Strangers gaan niet samen. Ze stellen alles en iedereen in vraag en gaan geen enkel taboe uit de weg. Maar wie het vrije woord bezingt, betaalt daar vaak ook de prijs voor", stelde De Wever.

Hij doelde daarmee op het optreden dat de groep in 1992 gaf op een congres van het Vlaams Blok, waarvoor De Strangers veel kritiek kregen. Hun weigering tot politieke discriminatie en hun bijdrage aan een 'samenleving van kritische en vrije burgers, die gehecht zijn aan hun cultuur, hun tradities en hun instellingen' levert hen nu de 'Prijs voor de Vrijheid' van Libera op.

De prijsuitreiking vond plaats in de Spiegelzaal van het Paleis op de Meir in Antwerpen. Door de coronadreiging leek het er even op dat enkel Nest Adriaensen aanwezig zou zijn, maar ook Bob Van Staeyen, Alex Boeye en John De Wilde maakten uiteindelijk hun opwachting. "Dit is een van de mooiste prijzen die we gekregen hebben. Dit hadden we niet verwacht", zei Nest.

Eerdere winnaars van de prijs zijn onder anderen Nederlands politicus Thierry Baudet (2018), Studio 100-oprichters Hans Bourlon en Gert Verhulst (2017), Katoen Natie-baas Fernand Huts (2016) en politicus Jean-Marie Dedecker (2015).