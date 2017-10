Al wandelend genieten van een concertje, dat kon vandaag in de wijk Zurenborg. In de Transvaalstraat vonden namelijk balkonconcerten plaats. Te midden van het decor van de oude herenhuizen werden enkele instrumenten boven gehaald. In de hele straat weerklonk het welluidend gezang van vijf verschillende artiesten en muziekgroepen. Allemaal met een goed doel voor het oog, want de opbrengst ging naar een kinderkoor.