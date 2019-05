De Tall Ship race: een onvergetelijke zeilervaring (VIDEO)

De voorkempen is een nieuwe diersoort rijker. Want in het kanaal Dessel-Schoten, ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor, is voor het eerst een bever gespot. Ymaani Godrie wandelde samen met haar moeder en haar hond langs het kanaal, toen ze de bever zag, en hem filmde. En daarmee is het nu helemaal zeker: de bever is aan een comeback bezig.