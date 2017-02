"De toekomst van Flandria is verzekerd"

Op de Festina Lente werden vanmiddag de plannen van V-zit, de nieuwe eigenaar van Flandria 24 bekendgemaakt.

“ Flandria is echt een icoon van Antwerpen, en het is absoluut onze bedoeling dit zo te houden. De havenrondvaarten zullen dus zeker blijven bestaan, en op termijn verder worden uitgebouwd. Maar in eerste instantie is het prioriteit om de continuïteit te verzekeren, de overname vlot te laten verlopen en de bestaande activiteiten op een constructieve manier verder te zetten. We zijn ervan overtuigd dat de uitbating van Flandria 24 perfect past binnen de activiteiten van V-zit bvba , en een meerwaarde kan bieden aan ons bedrijf en haar activiteiten.” zegt Philip De Prest van V-zit.

Straks een uitgebreide reportage in het atv-nieuws.