Dé tulpenpluk: "Grote mensen mogen dit nu niet, wij wel!"

De tulpenpluk in Berendrecht is begonnen. Al gebeurt ook die dit jaar jammer genoeg op een andere manier. Want bij voorgaande edities was de tulpenpluk één groot volksfeest. Nu mag er niemand zomaar gaan plukken. Enkel mensen die daavoor aangeduid zijn. En, wat wel leuk is, deze week zijn dat de kinderen van de lagere scholen van Berendrecht.