De Verwintering, een warm winters event op het Schengenplein

Sinds deze zomer is het Schengenplein op het Eilandje een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Op zondag 3 december baadt het plein in een winterse gloed tijdens De Verwintering. Lichtinstallaties, vuuracts, acrobaten en zelfs een operazangeres zorgen voor een warme wintersfeer. Iedereen is welkom op het gratis event.

Op zondag 3 december zorgt De Verwintering ervoor dat bewoners de laatste maand van het jaar sfeervol kunnen inzetten op het Schengenplein aan de Kattendijkdok-Oostkaai. Poëtische lichtinstallaties van Ell Circo d’ Ell Fuego maken van het plein een sprookjesachtige winterplek. Ze dompelen bezoekers onder in de feeërieke, mysterieuze leefwereld van Papageno en de Koningin van de Nacht. Vuur- en luchtacrobaten en een operazangeres verrassen en verwonderen de bezoekers de hele avond. Iedereen is welkom op dit event van 17 tot 20 uur.

Geïnteresseerden vinden de info ook op www.facebook.com/stadinverandering.

Cadix, een nieuwe woonwijk aan het water

Begin juni 2017 werd het eerste deel van het Schengenplein in de Cadixwijk feestelijk geopend. De wijk omarmde het nieuwe groene hart van de wijk meteen. De hele zomer was het een aangename pleisterplek. De aanleg van het Schengenplein is één van de concrete stappen van de stad en AG VESPA om van de Cadixwijk een nieuwe woonwijk aan het water te maken. In een latere fase, naarmate het aantal bewoners in de wijk verder groeit, breidt het plein nog verder uit aan het water.