Luciano D'Onofrio stopt als sportief directeur bij Antwerp. Een echte verrassing is dat niet. Het was al langer duidelijk dat de 65-jarige D'Onofrio en voorzitter Paul Gheysens vaak van mening verschilden over de structuur van de club. Enkele weken geleden werd in een artikel van Gazet van Antwerpen zwaar uitgehaald naar D'Onofrio. De twee hebben nu gezamenlijk het besluit genomen om uit elkaar te gaan. D'Onofrio kwam in juni 2017 binnen bij The Great Old en was er dus net geen vier jaar aan de slag.