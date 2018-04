De Vlaming is een gulle gever. In 2017 gaf 85,2% van de Vlamingen spullen weg die hij niet meer nodig had. In totaal brachten de Vlamingen het afgelopen jaar 74.100 ton spullen binnen in de 135 Kringwinkels in Vlaanderen. Hun belangrijkste drijfveer? Anderen blij maken. Al wint ook ontspullen aan belang bij millennials, zo blijkt uit een onderzoek van iVOX bij meer dan 1.180 Vlamingen.

Foto: Belga