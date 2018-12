De "Waze van het parkeren" helpt je aan een parkeerplaats in Antwerpen

Na Waze is er nu ook Polly. Polly is een app die je helpt om een parkeerplaats te vinden.



De smartphone-applicatie is gratis en over enkele weken kan je hem al gebruiken in Antwerpen, Mechelen en Gent. Je hoeft alleen je bestemming in te geven en meteen krijg je een overzicht van de parkeeropties. De app geeft ineens ook de meest geschikte parkeerplaats aan. Dat kan op straat zijn maar ook in een parkeergarage. Voorkeuren om bijvoorbeeld alleen bovengronds te staan, kan je ook ingeven.

(Foto : Pixabay)