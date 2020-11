De Wever biedt wisselmeerderheid aan om kernuitstap terug te draaien

N-VA-voorzitter Bart De Wever biedt een wisselmeerderheid aan om de kernuitstap in 2025 terug te draaien. Dat zei hij zaterdag in De Ochtend op Radio 1.

Hij noemde de energieplannen van de federale regering "rampzalig". In 2018 verbond de toenmalige federale regering zich ertoe om de laatste kerncentrales in ons land tegen 2025 te sluiten. Hoewel er de laatste jaren discussie is ontstaan over de haalbaarheid van die kernuitstap en over de kostprijs van de alternatieven, zoals gascentrales, houdt de nieuwe regering vast aan de kernuitstap. Het regeerakkoord bepaalt wel dat er in november volgend jaar een evaluatie komt. Bij "onverwachte problemen" kan de regering maatregelen nemen om de energiebevoorrading te verzekeren. Een beperkte inschakeling van de kerncentrales behoort dan tot de opties. Maar afgelopen week liet uitbater Engie Electrabel weten verdere investeringen voor een eventuele levensduurverlenging te schrappen.

Volgens de oppositie is de noodoplossing daarmee de facto van de baan. N-VA-voorzitter Bart De Wever wil af van de kernuitstap, zei hij in De Ochtend op Radio 1. Volgens De Wever wordt België binnen afzienbare tijd "de vervuilendste energieproducent van Europa, na Polen" en zal de sluiting van de kerncentrales gepaard gaan met "enorme prijsstijgingen" voor consumenten en bedrijven en onzekerheid over de energiebevoorrading.

De Wever biedt daarom een wisselmeerderheid aan in de Kamer om de wet op de kernuitstap terug te draaien. Volgens hem zijn de partijen uit de zogenaamde "bubbel van vijf" waarmee hij afgelopen zomer even onderhandelde over een nieuwe federale coalitie - N-VA, PS, sp.a, CD&V en CdH - allemaal tegen de kernuitstap, en is er dus een meerderheid te vinden in het parlement.

Maar de socialisten en CD&V zitten intussen in de Vivaldi-coalitie met de liberalen en de groenen. "Ik zei 'laten we de kerncentrales openhouden' en drie seconden later had ik een akkoord, dat waren de makkelijkste onderhandelingen die ik ooit gevoerd hebt", aldus De Wever. "Men weet dat dit totaal onverantwoord is, maar men wordt nu meegesleurd door de groenen in de afgrond. Ik denk dat die partijen van hun stoel gevallen zijn door de handigheid van Tinne Van der Straeten (minister van Energie, Groen, red.), die het dossier zeer goed kent, om heel snel te manoeuvreren."

De Wever vraagt naar eigen zeggen niets in ruil voor het aanbod. "Men kan onze stemmen krijgen. We zijn de grootste partij, er liggen massa's zetels te rapen, en ik bied ze aan zonder prijs", zei hij. Premier Alexander De Croo (Open VLD) liet donderdag in de Kamer nog weten dat de regering vasthoudt aan de kernuitstap, zij het mét evaluatie in november 2021. De Croo benadrukte dat de regering de kernuitstap "verstandig" wil aanpakken, "op basis van feiten en cijfers en met aandacht voor de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid".

CD&V-voorzitter Joachim Coens gaat niet in op het aanbod van zijn N-VA-collega Bart De Wever om met een wisselmeerderheid de wet op de kernuitstap terug te draaien. De christendemocraten houden vast aan het regeerakkoord met evaluatie in november 2021, laat Coens weten.

(Bron en foto: © Belga)