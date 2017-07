Voor de zoveelste keer in enkele maanden tijd raakte Antwerpen opgeschrikt door een auto die in brand werd gestoken en een huis dat werd beschoten. Ditmaal was Wilrijk aan de buurt. In de Michel Willemslaan staken twee onbekenden vannacht een wagen in brand, en losten ze enkele schoten richting het huis van de eigenaar van de wagen. Het incident lijkt sterk op eerdere zaken in onder meer Berendrecht, Sint-Job, Borgerhout en de wijk Dam. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu.