De staking bij Inza in Schoten blijft voortduren. Drie weken geleden kondigde de directie aan dat de fabriek volgend jaar sluit, en dat 160 mensen hun baan verliezen. Maar pas nu is de woede voelbaar bij het personeel. Die zijn verontwaardigd over de veel te lage afscheidspremies die de directie hen voorstelt. Tot er een beter voorstel komt, wil het personeel naar eigen zeggen geen enkele bus melk binnen- of buitenlaten.