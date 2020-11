Het kan bijna niet anders of u heeft het er vandaag ook al over gehad: de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het zit muurvast: noch Donald Trump, noch Joe Biden heeft voorlopig een meerderheid. Toch claimde die eerste vanmiddag al de overwinning en eist die dat er gestopt wordt met stemmen tellen. Antwerpenaar Patrick van Rosendaal, die al jaren in New York woont en er als stadsgids werkt, heeft geen goed oog in de situatie.