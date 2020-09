Wouter Van Besien, op dit moment fractieleider van Groen in de Antwerpse gemeenteraad, maakt een carrièreswitch en gaat vanaf september aan de slag bij VDK Bank. Nationaal is Van Besien al even van het politieke toneel verdwenen, maar lokaal is hij nog steeds actief. Hij zetelt in de Antwerpse gemeenteraad voor Groen en zal dat blijven doen ook. Of hij ook fractieleider blijft, is nog niet zeker.