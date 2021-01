Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio Zuid merkte vrijdag in de avond een bromfiets op waarvan de bestuurder voldeed aan het profiel van iemand die eerder in de week een bromfiets zou gestolen hebben. Er zat ook nog een passagier om de brommer. De politie volgde de bromfiets even en zette hem wat verder veilig aan de kant. Het duo op de bromfiets kon geen verklaring geven voor hun reisroute of waar ze naar op weg waren. Bij het aftasten van de twee bleek de bestuurder in het bezit te zijn van tien dosissen cocaïne. Wat later, tijdens het verhoor, bleek dat de twee (18 en 16) drugsrunners zouden zijn. De 16-jarige zal zijn verhaal bij de jeugdrechter doen. De bromfiets en de gevonden drugs zijn in beslag genomen.