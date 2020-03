De Wever vraagt federale regering om uitgaans- en samenscholingsverbod

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever vraagt de federale regering om een samenscholingsverbod uit te vaardigen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Daarbovenop zou er een uitgaansverbod moeten komen vanaf 22 uur, behalve voor essentiële verplaatsingen zoals woon-werkverkeer, vindt De Wever. De Wever zat vanochtend samen met onder meer de lokale politie over de huidige situatie rond het coronavirus en mogelijke bijkomende maatregelen. Er zou een samenscholings- en uitgaansverbod op lokaal niveau kunnen komen, maar De Wever zegt liever een uniforme maatregel op het federale niveau te zien zodat iedereen overal weet waar hij aan toe is. 'We vragen om strengere maatregelen dan diegene die nu al gelden', zegt zijn woordvoerder. 'We doen dat op advies van de medische sector, de dienst noodplanning en de verenigde lokale politiekorpsen.'Een samenscholingsverbod van meer dan tien personen zou het huidige advies om afstand te houden van elkaar concretiseren en in een beter te handhaven regel gieten. Een nachtelijk uitgaansverbod is volgens De Wever daarbovenop nodig om de druk op de capaciteit van politie en andere hulpdiensten te verlichten.

(foto © Belga)