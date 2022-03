De stedelijke dienst Maatschappelijke Veiligheid en het wijkteam Kiel van de Antwerpse politie hebben bij een actie tegen sluikstort in de omgeving van de Limburgstraat en de Sint-Bernardsesteenweg acht sluikstorters aangesproken en gesensibiliseerd. Het ging om bijzonder kleine inbreuken. Zes anderen gingen wel degelijk over de schreef. Zo had iemand een wasmachine achtergelaten. Bij de actie is ook iemand die illegaal in het land verbleef, gecontroleerd. De man had een gebruikershoeveelheid cannabis op zak wat in beslag is genomen.