De Wever: "Zetten Bearcats in, want oorlogswapens worden gebruikt"

De grootste veiligheidsoperatie in 20 jaar. Zo kondigt burgemeester De Wever een grootschalige politieactie aan in de War on drugs in Antwerpen. Er komen vooral 's nachts extra patrouilles in Deurne-Noord en Borgerhout. Politie Antwerpen zet daarvoor minstens 50 manschappen in. Straten worden mogelijk afgezet en er zullen systematisch identiteitscontroles plaatsvinden.